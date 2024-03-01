وزير الطاقة الروسي: إعلان قمة الجزائر للغاز سيكون مهما للغاية

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف اليوم أن روسيا عملت بجد لإثراء "إعلان الجزائر" الذي سيتوج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، مشيرا إلى أنه سيكون "مهما للغاية".

وجاء تصريح الوزير الروسي لدى وصوله العاصمة الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة، التي تنعقد غدا السبت على مستوى رؤساء دول وحكومات المنتدى.

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وقال شولغينوف: "عملنا بجدية بخصوص إثراء إعلان الجزائر الذي سيكون مهما للغاية من حيث التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وإمكانية انضمام دول جديدة لهيئة الطاقة هذه".

كما تطرق الوزير الروسي للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين واصفا إياها بـ"العلاقات المتينة التي يساهم في توطيدها التعاون الثنائي في مجال الطاقة"، مشيدا بدور الغاز في انتقال الطاقة ما يجعل استغلال هذه الطاقة "بمثابة خطوة متزنة نحو المستقبل".

وانطلقت أمس الخميس في العاصمة الجزائرية أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز، أحد أبرز الفعاليات في سوق الطاقة العالمي. وستنعقد فعاليات الحدث من 29 فبراير 2024 وحتى 2 مارس 2024 بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة الجزائر.

ويبحث المشاركون سبل مواكبة الدول المنتجة للوقود الأزرق للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في عملية انتقال الطاقة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية