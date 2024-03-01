التضخم في أوروبا لا يزال بعيدا عن المستهدف رغم انخفاضه

شهدت معدلات التضخم في أوروبا انخفاضا في فبراير الماضي إلى 2.6%، لكن رغم ذلك لا يزال هذا المؤشر بعيدا عن المستوى المستهدف.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، بأن التضخم تراجع في فبراير الماضي مقارنة بنسب سجلت عند 2.8% في يناير الماضي في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

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معدلات التضخم الآن أقل بكثير من ذروتها التي بلغت 10.6% في أكتوبر 2022، لكنها بعيدة عن الهدف عند 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وخلال الشهر الماضي تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى 4% كما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.7%.

المصدر: RT + أ ب