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روسيا.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية

مال وأعمال

روسيا.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجل مؤشر النشاط التجاري (PMI) للصناعات التحويلية في روسيا خلال فبراير الماضي 54.7 نقطة ارتفاعا من 52.4 نقطة في يناير الماضي، حسب دراسة أجرتها S&P Global.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الصناعات التحويلية في روسيا الشهر الماضي ارتفع إلى 54.7 نقطة.

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وأشارت وكالة S&P Global إلى أن التحسن في ظروف التشغيل في القطاع الشهر الماضي كان الأسرع منذ عام 2017.

يشار إلى أن مستوى الـ50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، ويعني ذلك أن المؤشر سجل الشهر الماضي قراءة ضمن هامش النمو.

المصدر: إنترفاكس

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