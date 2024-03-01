روسيا.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية

سجل مؤشر النشاط التجاري (PMI) للصناعات التحويلية في روسيا خلال فبراير الماضي 54.7 نقطة ارتفاعا من 52.4 نقطة في يناير الماضي، حسب دراسة أجرتها S&P Global.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الصناعات التحويلية في روسيا الشهر الماضي ارتفع إلى 54.7 نقطة.

إقرأ المزيد

وأشارت وكالة S&P Global إلى أن التحسن في ظروف التشغيل في القطاع الشهر الماضي كان الأسرع منذ عام 2017.

يشار إلى أن مستوى الـ50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، ويعني ذلك أن المؤشر سجل الشهر الماضي قراءة ضمن هامش النمو.

المصدر: إنترفاكس