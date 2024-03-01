مسؤولون يوضحون أولويات السعودية البيئية (فيديو)

استضافت الرياض مؤخرا أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة تحت عنوان منتدى "الالتزام البيئي" بحضور مسؤولين وخبراء.

وضم المنتدى نخبة من أصحاب القرار والعلماء والمتخصصين في البيئة محليا وإقليميا وعالميا، واستعراض تجارب استثنائية ومبادرات عالمية لمشاركة المجتمع ومساهماته في النهوض بقطاع ‎البيئة كما تم الكشف عن أبرز ملامح مستقبل البيئة في السعودية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري، في حديث لـRT، بأن السعودية تولي اهتماما كبيرا لمسألة الحفاظ على البيئة في البحر الأحمر، ولاسيما بعد انطلاق السياحة الساحلية في المنطقة وذلك بناء على توجهات القيادة في المملكة.

وشدد العسيري على أن مسؤولة الالتزام البيئي تقع على عاتق الجميع انطلاق من الجهة الواضعة لمعايير الالتزام البيئي إلى المستثمر في السياحة الساحلية بالبحر الأحمر.

بدورها لفتت المديرة التنفيذية للاستراتيجية ناديه العمودي، إلى أن المملكة بعد إطلاق "رؤية 2030" اعتمدت 5 مراكز لمتابعة الالتزام البيئي، بما في ذلك مراقبة الالتزام البيئي من قبل الأنشة الاقتصادية.

من جهته أشاد المتحدث الرسمي لمركز الالتزام البيئي سعد المطرفي بالمنتدى وقال إن الحدث يعد الأول من نوعه في المملكة وجمع خبراء وصناع القرار في المجال البيئي. وأشار إلى أن منتدى "الالتزام البيئي" ناقش أفضل الممارسات لتنفيذها وإنجاح معايير الالتزام البيئي.

وعقد منتدى "الالتزام البيئي 2024" في الرياض يومي 25 و26 فبراير الماضي، وشهد الحدث توقيع عددا من الاتفاقيات مع جهات حكومية سعودية لتحسين الخدمات ودعم الابتكار وتعزيز التعاون في المجال البيئي.

وشارك في المنتدى العديد من الجهات السعودية منها هيئة الاستثمار والهيئة السعودية للبحر الأحمر ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز الوطني لإدرة النفايات والمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية.

المصدر: RT