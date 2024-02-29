انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية حول مخزون الخام

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بوتيرة أعلى من المتوقع.

وبحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.48% إلى 78.16 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.60% إلى 83.18 دولار للبرميل.

وجاء التراجع بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت إلى ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.2 مليون برميل، فيما أشارت التوقعات إلى زيادة بمقدار 3.1 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ