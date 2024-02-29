برنامج منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.. روسيا تطلق مباحثات حول أمن البنية التحتية للغاز

تنطلق اليوم الخميس في العاصمة الجزائرية أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز، أحد أبرز الفعاليات في سوق الطاقة العالمي.

وستنعقد فعاليات الحدث من 29 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة الجزائر.

وسيبحث المشاركون سبل مواكبة الدول المنتجة للوقود الأزرق للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في عملية انتقال الطاقة.

وتراهن الدول المصدرة على قمة الجزائر لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الغاز الطبيعي إلى مورد أساسي لتنمية شاملة ومستدامة.

ويتضمن برنامج المنتدى في اليوم الأول اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، إلى جانب افتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز وتقديم تقرير توقعات الغاز العالمية.

كما سيحتضن الحدث في اليوم الثاني الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بما في ذلك الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائز المنتدى وحفل توقيع مذكرات التفاهم.

وسيتم عقد اجتماع رؤساء الدول والحكومات خلال اليوم الثالث للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

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روسيا تطلق مباحثات حول أمن البنية التحتية للغاز

بدوره أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا في إطار المنتدى تعتزم مناقشة تعزيز التعاون الدولي لحماية البنية التحتية لنقل الغاز.

وقال نوفاك مساء الأربعاء خلال افتتاح اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية: "نولي أهمية كبيرة للشراكة داخل منتدى الدول المصدرة للغاز وتعزيز المصالح المشروعة لمصدري الغاز في أسواق الطاقة العالمية. الآن يعمل الجانب الروسي، بدعم من شركة "غازبروم"، على مبادرة دولية لغاز الميثان تهدف إلى تعزيز الفوائد المناخية للغاز الطبيعي".

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كما أشار نوفاك إلى أن مسألة حماية البنية التحتية للغاز، بما في خطوط الأنابيب وناقلات الغاز الطبيعي المسال، تتطلب اهتماما كبيرا.

المصدر: RT + إنترفاكس + الشروق