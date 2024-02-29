سويسرا.. خطأ فني يتسبب في حصول عاملين على ضعف راتبهم

استلم العاملون في مدينة زيورخ السويسرية ضعف راتبهم الشهري، بسبب عطل فني في بنك "كانتون زيورخ"، والآن يحاول مسؤولو المدينة استعادة الأموال الزائدة.

وذكر بيان نشر مطلع الأسبوع الجاري على الموقع الرسمي لمجلس مدينة زيورخ أن سلطات المدينة حولت لعمال المدينة ضعف راتبهم المخصص لشهر فبراير 2024 بسبب خطأ فني.

ووفقا للبيانات حدث الخطأ عندما كان بنك "كانتون زيورخ" يعالج مدفوعات الشهر الجاري وبسبب خلل في البرنامج تم تحويل الراتب مرتين.

وأشارت السلطات إلى إنه تم إرسال 175 مليون فرانك ما يعادل نحو 200 مليون دولار بالخطأ، وقالت إن موظفي المدينة، حوالي 30 ألف شخص، لا يمكنهم الاحتفاظ بالأموال الإضافية وسيضطرون إلى إعادتها، لكن البيان لم يوضح بشأن طريقة تنفيذ ذلك.

وتسبب عطل فني في برنامج تابع لشركة "سويسكوم ايه جي" للاتصالات في تحويل الراتب مرتين، ومزح سويسريون بشأن الأموال في شبكات التواصل الاجتماعي واعتبروها "تعويضا عن التضخم" وطالبوا بتكرار الزيادة.

المصدر: بلومبرغ