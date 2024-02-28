عملة "البيتكوين" تواصل صعودها الصاروخي وتسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021

صعدت قيمة عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 6% وارتفعت العملة المشفرة فوق مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ 17 نوفمبر 2021، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على العملة.

وبحلول الساعة 16:25، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 6.6% إلى مستوى 60879 دولارا، بحسب بيانات منصة التداول باينانس.

وبذلك تكون عملة "البيتكوين" قد ارتفعت بأكثر من 3000 دولار في أقل من 24 ساعة، وصعدت بما يزيد عن 40% في شهر واحد.

المصدر: RT