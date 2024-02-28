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الخارجية الروسية تكشف "خطأ" وقع فيه البنك الدولي

مال وأعمال

الخارجية الروسية تكشف
Sputnik
صورة من الأرشيف
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دحضت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، بيانات قدمها البنك الدولي حول وجود ديون للهند مترتبة على روسيا.

وقالت المسؤولة الروسية: "هذه البيانات غير صحيحة. الأرقام حول وجود 774 مليون دولار تم تقديمها دون تفكير أو ربما عن عمد على أنها دين روسي (أمام الهند)".

وأوضحت الدبلوماسية الروسية الخطأ الذي وقع فيه البنك الدولي، وأشارت إلى أن خبراء البنك الدولي حصلوا على الرقم من موقع بنك التصدير والاستيراد الهندي Exim Bank of India، علما أن الموقع قدم معلومات حول عدم وجود خط ائتماني مع الحكومة الروسية.

وقالت زاخاروفا: "حصل موظفو البنك الدولي على هذا الرقم من موقع "إيكسيم بنك أوف إينديا"، رغم أن الموقع تضمن معلومات حول اقتراح أرسله الجانب الهندي في عام 2020 لتوفير خط ائتماني لحكومة روسيا ما يعد مؤشرا على أن الاتفاقية المرتبطة بخط الائتمان لم توقع من قبل المقترض". 

المصدر: تاس

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