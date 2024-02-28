"سبيربنك" يحقق أرباحا قياسية في 2023

حقق البنك الروسي "سبيربنك" العام الماضي أرباحا صافية قياسية بلغت 1.5 تريليون روبل (حوالي 16.2 مليار دولار) وهو مستوى يزيد بخمس مرات عن الأرباح المسجلة في العام 2022.

وجاء في بيان صدر عن أكبر بنك روسي اليوم الأربعاء: "ارتفع صافي أرباح "سبيربنك" في الربع الأخير من عام 2023 إلى 359.7 مليار روبل، وبذلك يكون البنك قد سجل على مدار العام 2023 أرباحا بقيمة 1.509 تريليون روبل، وهو أكثر بنحو 5 مرات من مستواها في 2022".

وأشار "سبيربنك" إلى أن التقرير المالي للعام الماضي 2023 تم إعداده بناء على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

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وبلغ إجمالي نفقات "سبيربنك" في العام الماضي 265 مليار روبل مقارنة بـ555.4 مليار روبل في العام الذي قبله (2022).

وارتفع حجم القروض التي منحها "سبيربنك" للأفراد العام الماضي بنسبة 29.3% وللشركات بنسبة 25.2%. وبحلول 31 ديسمبر الماضي، بلغ إجمالي حجم قروض التجزئة 16.075 تريليون روبل وقروض الشركات 23.306 تريليون روبل.

وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع حجم ودائع الأسر بنسبة 23.8% إلى 22.905 تريليون روبل، كذلك زادت ودائع الشركات بنسبة 21.2% إلى 13.789 تريليون روبل.

المصدر: برايم