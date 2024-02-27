نائب رئيس الوزراء الروسي يعلق على تقرير صندوق النقد الدولي حول أداء روسيا الاقتصادي

استبعد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف أن تكون توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.6% في 2024 مفرطة بالتفاؤل.

وقال بيلوسوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن التوقعات متفائلة أكثر من اللازم، نعم نتوقع (نموا اقتصاديا) بأكثر من 2%".

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية للعام 2024 تفترض نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.3%.

وحسن صندوق النقد الدولي، في تقرير شهر يناير الماضي، توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام الجاري 2024 إلى 2.6% بعد أن كان يتوقع سابقا نموا بنسبة 1.1%.

وفي منتصف الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الروسي في العام الماضي سجل نموا أعلى من المتوسط ​​العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.

المصدر: نوفوستي