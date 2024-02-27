النقد الدولي: الاقتصادات النامية بحاجة لـ130 عاما لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة

توقع صندوق النقد الدولي أن تستغرق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 عاما لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.

وقبل الأزمة المالية العالمية في 2008، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن تستغرق العملية نحو 80 عاما.

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وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره أمس الاثنين، إلى أن توقعات النمو العالمي على المدى المتوسط هي الأضعف في عقود، ولكن الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين G20 قد تعزز توقعات النمو إذا تعاونت لمواجهة تغير المناخ وتجنب قيود التجارة وتبني مباديء الذكاء الاصطناعي حول العالم.

ودعت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، الاقتصادات الكبرى للتحرك على نطاق واسع لإعادة بناء زخم الإصلاحات بعد سنوات من مواجهة الأزمات.

وتوقعت المسؤوولة أن يسجل الاقتصاد العالمي في 2024 نموا بنسبة 3.1%، وتراجع التضخم، وتماسك أسواق العمل، ولفتت إلى أن ضعف النمو العالمي أضر بجميع الدول، ولكن كان له تداعيات سلبية مثيرة للقلق على نحو خاص على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

المصدر: صندوق النقد الدولي