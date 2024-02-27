أمريكي يجني أموالا طائلة من التنصت على زوجته

جنى رجل من ولاية تكساس قرابة 1.76 مليون دولار من خلال التنصت على محادثات عمل زوجته عبر الهاتف، إذ استغل الرجل الأمريكي المعلومات التي كان يسمعها في صفقات بسوق الأسهم.

وأفادت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، بأن الزوجة كانت تشغل منصب مدير عمليات الاستحواذ والاندماج في شركة النفط والغاز "بي بي"، التي خططت لشراء شركة "ترافيل سينترس" (TravelCenters) في صفقة تقدر قيمتها 1.3 مليار دولار.

وقام الزوج بعد التنصت على محادثات زوجته وعلمه بالصفقة الضخمة القادمة بشراء حوالي 45 ألف سهم في شركة TravelCenters، التي قفز سعر سهمها بعد إعلان عملية الاستحواذ ما حقق أرباحا طائلة للزوج الذي قام ببيع الأسهم بعد الإعلان.

لكن بعد انكشاف عملية الخداع، فقدت الزوجة وظيفتها ومنصبها المرموق في الشركة وقامت بالانفصال عن زوجها. الآن الزوج يواجه إمكانية التعرض لغرامة مالية وكذلك الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة في الشركات.

المصدر: بيزنس إنسايدر