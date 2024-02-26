نائب رئيس البنك الدولي يؤكد الاستعداد لمواصلة دعم المشاريع مع تونس

جدد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، استعداد المؤسسة الدولية لدعم المشاريع مع تونس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال فريد بلحاج إن دعم المشاريع من خلال إقرار حزمة تمويلات سنوية في إطار التعاون الاستراتيجي بما يستجيب لتطلعات تونس ويتلاءم مع أولوياتها الوطنية.

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وأوضح أن البنك قدم تقريره حول التنمية والمناخ في تونس والذي خلص إلى توصيات هامة خصوصا في مجال تطوير القطاع الفلاحي والتصدي للتغيرات المناخية.

وجاءت تصريحات بلحاج خلال زيارة عمل إلى تونس حيث التقى بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار بمقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء التباحث بخصوص التعاون القائم بين الجانبين لاسيما متابعة تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك إضافة إلى الإمكانيات المتاحة لتطوير واكتشاف فرص أكبر للشراكة.

وثمن الوزير مساهمة البنك في معاضدة الجهود الوطنية الرامية لتحقيق التنمية.

وشدد نبيل عمار على أهمية تعزيز التعاون بما يستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتونس خصوصا في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية المتداخلة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في تونس ودور الدبلوماسية التونسية في الدفع بهذا المسار قدما من أجل تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الازدهار.

المصدر: RT