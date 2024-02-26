"يونهاب": شركة "هانهوا" تستأنف جزئيا مشروع تطوير المدينة بسماية العراقية

قالت حكومة كوريا الجنوبية إن مجموعة "هانهوا" استأنفت جزئيا مشروع تطوير مدينة بقيمة 9.8 مليارات دولار في العراق، والذي تم تعليقه لأكثر من عام بسبب عدم دفع تكاليف البناء.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية إن حفلا أقيم بمناسبة استئناف المجموعة لمشروع مدينة بسماية الجديدة في العراق.

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وحضرت فرقة عمل حكومية بقيادة وزير الأراضي الكوري شخصيا الحفل، كما حضره حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار وهي الجهة المتعاقدة على المشروع.

ويتضمن مشروع مدينة بسماية الجديدة الذي بدأ تشغيله لأول مرة في عام 2012، بناء 100 ألف وحدة سكنية ومختلف مرافق البنية التحتية الاجتماعية على مساحة 5.5 ملايين متر مربع بالقرب من بغداد.

وذكرت وكالة "يونهاب" أنه ونظرا للصعوبات المالية على الجانب العراقي واجه المشروع تحديات، حيث قامت "هانهوا" بتعليق البناء في أكتوبر 2022، وفي الوقت الحالي، لم يبق سوى الحد الأدنى من الموظفين في الموقع لإجراءات الصيانة.

ومنذ يناير من العام الماضي، انخرطت "هانهوا" في مفاوضات مع الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار لاستئناف المشروع.

ووفقا للمسؤولين، حصلت "هانهوا" على 230 مليون دولار من أصل 629 مليون دولار مستحقة في ديسمبر من العام الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن الاستئناف يستلزم استكمال الأجزاء غير المكتملة من المشروع قبل الانتقال إلى إبرام العقد الحالي، ولا يعني استئناف المشروع بالكامل.

وقال مسؤول في "هانهوا" إنه "لا يمكن مناقشة الاستئناف الكامل للمشروع إلا بعد استلام الدفعات المتبقية".

المصدر: "يونهاب"