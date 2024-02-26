خبير يتحدث عن انخفاض جديد ينتظر العملة الأمريكية

قال أستاذ القانون التجاري الدولي الدكتور أحمد سعيد، إن سعر الدولار في السوق الموازي بمصر هبط بشكل فعلي وكبير فور الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

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وشدد في تصريحات خاصة لـRT، أن "مصر أصبح لديها مدخلات دولارية واضحة في أعوام 2024 و2025 و2026 ، ستغطي كل الازمات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والفجوة التمويلية وتغطية خروج الأموال الساخنة"، مشيرا إلى أن كل هذا قادر على العودة بالدولار إلى ما قبل الأزمة.

وأوضح أنه حتى الآن لم يطرح البنك المركزي دولارات، ولكن في السواق السوداء انخفض إلى 45 جنيها، وهو ما يؤكد أن الزيادة السابقة التي وصلت إلى 70 جنيها كانت غير واقعية، ونتيجة المضاربات وليس مشكلة اقتصادية.

وأشار إلى أنه تم إلغاء الأوفر برايس على السيارات، مشيرا إلى أن السوق عاقب كل من ضارب بحقوق المصريين، فضلا عن أن التجار الذين اشتروا بضائع بسعر الدولار 70 دولارا سيكونوا في مأزق كبير، لأن هناك سلع ستصل الأسواق بالسعر المنخفض للدولار، مما سيدفع التجار بنزول السلع المخزنة للأسواق، مما سيؤدي الى زيادة السلع والسيولة لزيادة المعروض.

وأوضح الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي أن النجاح الاخر هو القضاء على فكرة الدولارة، مشيرا إلى أن هناك زيادة على تحويل الدولار إلى الجنيه مما يؤدى إلى انخفاض السعر بشكل كبير، مؤكدا على الدور المهم لمباحث الأموال العامة.

وأشار إلى أنه خلال أسبوع مع بدء البنك المركزي في توفير الدولار ستكون بمثابة صدمة جديدة للدولار.

وشهدت السوق السوداء للدولار في مصر هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تراجع الدولار من مستويات 70 إلى 52 ثم وصل إلى 45 جنيها في تداولات اليوم.

ورافق الهبوط الكبير في السوق السوداء توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.

وجاءت هذه التراجعات بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء المصري ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع "رأس الحكمة" الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة السعر الحقيقي للعملة الأمريكية.

المصدر: RT