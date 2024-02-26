ارتفاع بورصة موسكو رغم حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو اليوم الاثنين بنحو ملحوظ، وصعد مؤشرها الرئيسي MOEX فوق مستوى 3200 نقطة وذلك للمرة الأولى في نحو أسبوع، وجاء الارتفاع رغم فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 2.21% إلى 3211.75 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.73% إلى 1093.26 نقطة.

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وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 92.65 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 3 كوبيكات إلى 12.79 روبل.

وجاء ذلك خلافا لليورو الذي ارتفع سعر صرفه بواقع 15 كوبيكا إلى 100.16 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا طالت 500 شخصية و90 كيانا قانونيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT + إنترفاكس