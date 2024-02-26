تقرير: أسعار حليب الأطفال تصل لمستويات تاريخية في المملكة المتحدة

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) بدء التحقيق في أسباب ارتفاع أسعار حليب الأطفال الرضع في محاولة لاحتواء أزمة تكلفة المعيشة.

ويأتي التحقيق في أعقاب تقرير سابق من الهيئة الرقابية رصد زيادة في متوسط أسعار حليب الأطفال بنسبة 25٪ خلال العامين السابقين.

وكشف التقرير أنه يمكن للعائلات شراء أنواع أرخص من حليب الأطفال لتحقيق وفورات مالية كبيرة بنحو 500 جنيه إسترليني (632 دولار) خلال السنة الأولى من حياة الطفل.

وقالت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لـ CMA: "إن حليب الأطفال يشكل جزءا أساسيا من منتجات الشراء الأسبوعية للكثير من الأهالي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذه المنتجات لضمان حصول أطفالهم على جميع العناصر الغذائية الأساسية".

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وأضافت: "على الرغم من أن انخفاض أسعار بعض المنتجات يعد مؤشرا إيجابيا منذ نوفمبر الماضي، إلا أن تكلفة حليب الأطفال ظلت عند مستويات عالية تاريخيا. نحن قلقون من عدم حصول الأهالي على المعلومات الصحيحة لاتخاذ خيارات مناسبة، كما قد لا يكون لدى الموردين حوافز قوية لتوفير حليب الأطفال بأسعار منافسة".

وتخطط هيئة CMA لإصدار تقرير بناء على نتائج الدراسة بحلول سبتمبر، ما قد يمنحها القدرة على إجبار الموردين على تقديم معلومات حول الأسعار وقضايا أخرى.

الجدير بالذكر أن منتجي حليب الأطفال في المملكة المتحدة يلقون اللوم في ارتفاع الأسعار على زيادة تكاليف المصانع، بما في ذلك المواد الأولية والطاقة. وفي الوقت نفسه، خفضت بعض محلات السوبر ماركت تكلفة حليب الأطفال، بعد أن وافقت الشركة المصنعة الفرنسية Danone الشهر الماضي على خفض الأسعار لغالبية مجموعة Aptamil الخاصة بها لتجار التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 7٪.

وتستحوذ شركة Danone على 71% من سوق حليب الأطفال في المملكة المتحدة.

المصدر: RT