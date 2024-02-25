مراسلنا: أبو ظبي تترقب انطلاق المؤتمر الدولي لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة 166 دولة بينها روسيا

أفاد مراسلنا، الأحد، بأن العاصمة الإماراتية تترقب غدا الاثنين انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة 166 دولة من بينها روسيا الاتحادية.

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ولفت المراسل إلى أن النقطة الرئيسية في جدول أعمال هذا المؤتمر على مدار 4 أيام، هي إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يخدم مصلحة كافة الأعضاء ولكي لا تبقى هيمنتها الحالية حكرا على الدول الصناعية الكبرى لا سيما الغربية منها.

وأعلنت الخارجية الإماراتية اليوم الأحد تخصيص ظرف مالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي للشروع في هذه الإصلاحات التي تتطلبها التغيرات التجارية والجيوسياسية في عالم اليوم ومستقبلا.

ونقلت وكالة أنباء "وام" الإماراتية عن وزراء تجارة واقتصاد ومسؤولين من ألمانيا وكوستاريكا والسلفادور والمفوضية الأوروبية، أن المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبو ظبي الاثنين، يشكل فرصة مهمة لإحراز تقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك إعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، وبذل المزيد من العمل في المفاوضات الخاصة بالزراعة، وتطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية مصائد الأسماك، والعمل على تمديد وقف التجارة الإلكترونية وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية.

وقالوا إن المؤتمر الوزاري يشكل منصة ملهمة للتشاور بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن مجالات السياسة الجديدة المتعلقة بالتجارة والبيئة والسياسة التجارية والصناعية.

المصدر: RT+ وام