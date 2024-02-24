نجيب ساويرس: "لو ثروتك 100 جنيه استثمر 25% في الذهب و25% بالعقار"

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، نصيحة إلى كل إنسان يملك ثروة بالاستثمار في الذهب والعقار.

وقال نجيب ساويرس خلال تصريحات تلفزيونية "لو معاك 100 جنيه على سبيل المثال، فمن الأفضل أن تستثمر 25% في الذهب و25% في العقار".

وأضاف "على مالك الثروة مواصلة الاستثمار بـ 25% من ماله في الزراعة أو شركة تعمل في المنتجات الزراعية، والحفاظ على الـ 25% المتبقية كسيولة للاستخدام في أوقات الأزمات".

وأشار إلى أن عائلته باعت فدادين في محافظة سوهاج بـ50 و100 جنيه، منوها أن سعر الفدان يتراوح الآن ما بين 3 إلى 5 ملايين جنيه.

وصرح بأن عائلته كانت ستحقق ثروة كبيرة لو احتفظت بتلك الأرض.

وأردف قائلا: "والدي لم يكن محبا للزراعة وباع الأرض كلها، كان يقول لي شعار الرئيس جمال عبد الناصر: الأرض لمن يزرعها".

وفي سياق متصل، ثمن موقف سيدة مصرية رفضت الحصول على كيلوغرام لحم كصدقة وطلبت توفير فرصة عمل لابنتها، حيث قال: "هي دي العينة اللي نفتخر إنها عندنا".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري