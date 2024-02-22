أول بنك روسي يحصل على تصنيف ائتماني صيني

أفاد أكبر بنك خاص في روسيا "ألفا بنك"، في بيان أمس، بأن الشركة الصينية للتصنيف الائتماني Lianhe منحته تصنيفا دوليا عند درجة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصبح بذلك "ألفا بنك" أول بنك روسي كبير يحصل على تصنيف دولي في الصين، وتم تصنيف البنك عند نفس الدرجة التي صنفت عندها مؤسسة Lianhe التصنيف السيادي لروسيا.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى عدد من العوامل مثل الأهمية التنظيمية لـ"ألفا بنك" والإدارة الفعالة ووجودة الأصول العالية وقدرة الإقراض القوية.

إقرأ المزيد

كما سلطت الوكالة الصينية الضوء على الهيكل المتنوع للمحفظة الائتمانية للبنك، وأشارت إلى استقرار الدخل التشغيلي، الذي سيضمن نموا ثابتا للبنك.

ويأتي التصنيف في وقت يعمل فيه ألفا بنك" على التوسع في الصين، حيث يسعى لأن يصبح أول بنك روسي خاص يفتح فروعا واسعة النطاق في بكين وشنغهاي.

وفي العام الماضي، برز بنك ألفا كأكبر مقرض باليوان الصيني في روسيا، وهو ما يمثل ثلث جميع القروض باليوان في السوق الروسية.

المصدر: RT