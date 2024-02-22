ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب بيانات أمريكية

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب بيانات أمريكية عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وفي ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37% إلى 78.20 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.33% إلى 83.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس الأربعاء، عززت أسعار الذهب الأسود من ارتفاعها في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعند التسوية ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.15% إلى 83.03 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 0.85% إلى 83.03 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ