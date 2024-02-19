ارتفاع سهم "سوفت بنك" بعد الكشف عن مشروع بـ100 مليار دولار

صعد سهم مجموعة "سوفت بنك" اليوم الاثنين، بعد تقرير تحدث عن أن مؤسس المجموعة ماسايوشي سون يدرس إطلاق مشروع بقيمة 100 مليار دولار لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم مجموعة "سوفت بنك" (SoftBank Group Corp)، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، بنحو 3.2%، بعد التقرير.

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وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الملياردير البالغ من العمر 66 عاما يسعى للحصول على تمويل لغزو سوق رقائق الذكاء الاصطناعي للتنافس مع شركة "إنفيديا" (Nvidia Corp).

ونقلت الوكالة عن مصادر أن أحد السيناريوهات التي يدرسها الملياردير يتضمن توفير "سوفت بنك" 30 مليار دولار من المبلغ، فيما سيتم توفير 70 مليار دولار أخرى من مؤسسات في الشرق الأوسط، وأن المشروع يحمل الاسم الرمزي "إيزاناجي - Izanagi".

المصدر: بلومبرغ