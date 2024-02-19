أمير قطر تميم بن حمد يفتتح أحد أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم
Globallookpress
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وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية صباح اليوم الاثنين.
وجرى خلال الحفل عرض فيلم وثائقي حول المشروع الذي يعتبر واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا.
وحضر الحفل عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من شركاء "قطر للطاقة" وضيوف الحفل. وألقى وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي كلمة بهذه المناسبة.
المصدر: جريدة الراية القطرية