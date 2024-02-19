القيمة السوقية لشركة هندية تتجاوز حجم اقتصاد باكستان

أشارت صحيفة "هندوستان تايمز" إلى أن القيمة السوقية لمجموعة "تاتا" الهندية تجاوزت حجم اقتصاد دولة باكستان المجاورة للهند.

وذكرت الصحيفة أن "القيمة السوقية لمجموعة "تاتا" بلغت 365 مليار دولار، في حين قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بنحو 341 مليار دولار".

ومجموعة "تاتا" Tata Group هي أكبر تكتل في الهند، تأسس في العام 1868. والمجموعة عبارة عن شركة متعددة الأنشطة متعددة الجنسيات مركزها ممباي بالهند.

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ومن حيث رسملة السوق والإيرادات، فإن مجموعة "تاتا" هي أكبر شركة خاصة في الهند. وتمتلك أنشطة في قطاعات مثل الصلب والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الكهربائية والشاي والفنادق.

المصدر: نوفوستي