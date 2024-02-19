مطار دبي الدولي شهد عاما استثنائيا السنة الماضية

شهد مطار دبي الدولي عاما استثنائيا حافلا بالإنجازات السنة الماضية باستقبال 87 مليون مسافر، متجاوزا التوقعات السنوية ومؤشر حركة المسافرين قبل جائحة كورونا.

وقفزت أعداد المسافرين عبر مطار دبي إلى 87 مليون مسافر خلال عام 2023 بزيادة 31.7% مقارنة بالعام 2022 متجاوزا أعداد المسافرين في 2019، وفقا لتقرير نشرته "وام".

وتعامل المطار في 2023 مع أكبر عدد من الحقائب خلال عام واحد بإجمالي 77.5 مليون حقيبة

ومن المتوقع أن يستقبل المطار بنهاية 2024 نحو 88.8 مليون مسافر ليقترب من المستوى القياسي المسجل عام 2018 والبالغ 89.1 مليون مسافر.

وبهذه المناسبة، أكد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أنه من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 تعزيز مكانتها كإحدى أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال خلال العقد المقبل، والأرقام تؤكد أننا نقترب بسرعة من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

المصدر: وام