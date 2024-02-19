انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام، رغم التوتر في منطقة الشرق الأوسط النفطية.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.51% إلى 78.79 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.75% إلى 82.84 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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ويوم الجمعة الماضي، أنهت أسعار الخام التداولات على ارتفاع ملحوظ، حيث ارتفع الخام الأمريكي بأكثر 3% في الأسبوع الماضي، فيما صعد خام "برنت" بنسبة 1.55% في الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، بأن أسواق النفط قد تشهد فائضا في المعروض في العام الجاري 2024.

المصدر: RT + بلومبرغ