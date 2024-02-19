تركيا تخطط لتخفيض أسبوع العمل إلى 40 ساعة

أفادت قناة A Haber بأن الحكومة التركية تعدّ تعديلا على قانون العمل ينص على خفض عدد ساعات أسبوع العمل الرسمي من 45 إلى 40.

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وأشارت إلى أن المشروع يخص أيضا الإجازة السنوية والأجور.

ووفقا لقانون قانون العمل التركي لعام 1936، كانت مدة ساعات العمل في البلاد 8 ساعات يوميا، و48 ساعة أسبوعيا. وبحسب قانون العمل لعام 2003 الساري المفعول حتى الآن تبلغ مدة أسبوع العمل في تركيا 45 ساعة. ولا يجوز للموظف العمل أكثر من 270 ساعة عمل إضافية في السنة.

المصدر: نوفوستي