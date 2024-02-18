انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ 30 سنة

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عاما، وذلك بسبب الشتاء الدافئ وارتفاع كميات إنتاج الغاز.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن درجات الحرارة هذا الشتاء في الولايات المتحدة، وهو الفصل الذي يشهد استهلاك الطاقة لتدفئة المنازل ارتفاعا، تقترب من الأعلى منذ عام 1950.

وأضافت أنه بالتوازي مع ذلك وصل إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 105 مليارات متر مكعب في ديسمبر 2023.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المزيج من العوامل أدى إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وقد سجلت انهيارا في منتصف يناير الماضي بنسبة 50%.

المصدر: تاس