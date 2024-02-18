بوتين: كلما قل اعتمادنا على إيرادات الطاقة تنشط قطاعات اقتصادنا الأخرى

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه كلما قل اعتماد روسيا على عائدات الطاقة كان أفضل، حيث يفسح ذلك المجال أمام تطور قطاعات الاقتصاد الأخرى بوتيرة أسرع وأفضل.

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وأضاف بوتين في حديث خاص للإعلامي الروسي بافل زاروبين: "عندما كانت الدول الأوروبية تستورد الغاز الروسي كانت روسيا تجني أرباحا أكبر، ولكن من ناحية أخرى، كلما قل اعتمادنا على عائدات الطاقة، كان ذلك أفضل. لأن الجزء غير المتعلق بالطاقة من اقتصادنا ينمو بمعدل كبير وبوتيرة أسرع من ذي قبل. هذا هو الحال دائما، عندما تتلقى المال فقط يظهر الإدمان عليه، وعندما تحتاج إلى التفكير، تبتكر آليات أخرى تعود عليك بالمال".

وأعلن الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع الحكومة مؤخرا أن الاقتصاد الروسي العام الماضي سجل نموا أعلى من المتوسط ​​العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.

وأقر صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من العقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وحسّن صندوق النقد الدولي في تقريره بشكل ملحوظ توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي للعام 2024، إلى 2.6%.

المصدر: نوفوستي