تباين أسعار النفط بعد تسجيلها أعلى مستوى في 3 أسابيع

تباينت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بعد أن صعدت أمس إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، إثر حالة عدم اليقين المرتبطة بالإمدادات من الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.08% إلى 78.09 دولار للبرميل.

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في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.11% إلى 82.77 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي نهاية تعاملات أمس الخميس، صعدت أسعار النفط وسجل مزيج "برنت" أعلى مستوى في عدة أسابيع، حيث بلغ المزيج العالمي 82.86 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية يناير الماضي، فيما صعد الخام الأمريكي إلى 77.59 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ