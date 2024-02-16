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خبير: سوق النفط يتطلع لزوال التوتر في البحر الأحمر واستقرار الأسعار

مال وأعمال

خبير: سوق النفط يتطلع لزوال التوتر في البحر الأحمر واستقرار الأسعار
Sputnik
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أكدت يوليا خاندوشكو رئيسة شركة الوساطة الأوروبية "مايند موني" أن سوق النفط تتطلع لزوال التوتر في البحر الأحمر، وتحقيق استقرار الأسعار.

وقالت خاندوشكو: "سوق النفط تتطلع لخفض التصعيد في المنطقة (الشرق الأوسط)، الأمر الذي قد يؤدي في المستقبل إلى استقرار أسعار النفط في حدود 70-80 دولارا للبرميل لخام برنت".

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وأشارا إلى أنه لا يزال اهتمام التجار في سوق الطاقة يتركز على الوضع في الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص هجمات "الحوثيين" على السفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الشحن البحري صعدت بنحو ملحوظ في ظل التوتر في البحر الأحمر، وإعادة شركات الشحن توجيه سفنها بعيدا عن قناة السويس.

وأشارت الوكالة إلى أن شركات الشحن العالمية تستعد لأزمة طويلة الأمد في ظل هجمات "الحوثيين" على سفن في البحر الأحمر.

وأضافت الوكالة أن إعادة توجيه سفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن وبالتالي يقود إلى صعود أسعار السلع والمنتجات، كذلك أدت الهجمات إلى تأخير تسليم منتجات موجهة لكثير من الشركات.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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