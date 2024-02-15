احتجاز آلاف سيارات الـ"بورش" و"بنتلي" و"أودي" في الموانئ الأمريكية.. والسبب الصين

تم احتجاز الآلاف من سيارات "بورش" و"بنتلي" و"أودي" في الولايات المتحدة، بعدما اكتشف أحد موردي "فولكس فاجن" مكوناً فرعيا صينيا في السيارات ما ينتهك قوانين مكافحة العمل القسري.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، في تقرير لها، أن المكون الصيني جاء من مصانع تقع في غرب الصين، وأن "فولكس فاجن" لم تكن على علم بأصل القطعة.

وتحظر الولايات المتحدة استيراد المنتجات التي تم تصنيعها بالسخرة في منطقة شينجيانغ الغربية ومناطق أخرى في الصين بموجب قانون منع العمل القسري للأويغور لعام 2021.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن شركة صناعة السيارات أخرت تسليم سيارات حتى نهاية مارس المقبل، وأشارت إلى أن "فولكس فاجن" لم تكن على علم بأصل القطعة التي تم الحصول عليها من قبل مورّد غير مباشر.

وأفادت المصادر بأن شركة "فولكس فاجن" أبلغت السلطات الأمريكية بمجرد علمها بأصل القطعة.

ويرى أليكسي زودين، الخبير السياسي والمحاضر في جامعة روسية تابعة لوزارة الخارجية الروسية، أن الحادثة تعكس المستوى الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ولم يستبعد الخبير أن ترد الصين على الولايات المتحدة بطريقة مماثلة.

المصدر: فايننشال تايمز + وسائل إعلام روسية