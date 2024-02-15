السعودية.. بيانات حديثة عن التضخم

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع معدل التضخم بالسعودية إلى 1.6% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وبحسب البيانات بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر يناير 2024، مقارنة بشهر يناير 2023.

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وللمقارنة فقد سجل المؤشر في ديسمبر 2023 مستوى عند 1.5%، وبذلك جاءت نتيجة شهر يناير 2024 أعلى من شهر ديسمبر 2023.

وأفادت الهيئة السعودية بأن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9.3% في يناير 2024، فيما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.8% مقارنة بالعام السابق.

المصدر: RT