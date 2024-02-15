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بيانات مخزونات الخام الأمريكية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء

مال وأعمال

بيانات مخزونات الخام الأمريكية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أشارت إلى تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.31% إلى 76.40 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.26% إلى 81.39 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت، زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بواقع 12 مليون برميل، وذلك خلافا لتوقعات تحدثت عن زيادة 3.3 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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