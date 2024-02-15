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بوتين يطلع على تقنيات طبية روسية متطورة في منتدى "تقنيات المستقبل"

مال وأعمال

بوتين يطلع على تقنيات طبية روسية متطورة في منتدى
"مؤسسة "روس كونغرس
الرئيس الروسي في المنتدى
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اطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تقنيات وأجهزة طبية روسية متطورة، خلال زيارته لمنتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو أمس الأربعاء.

ووتفقد بوتين التقنيات والحلول المبتكرة التي تقدمها شركة "روساتوم" في مجال الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، والحوسبة الكمومية.

وقال المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف إن الشركة الروسية تطور حاليا تقنيات لصالح الرعاية الصحية في مجالات مثل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.

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وأضاف ليخاتشوف: "جميع الأبحاث التي نقوم بها في هذا الاتجاه تهدف إلى توسيع قدرات الأطباء بشكل كبير في تقديم المساعدة للمرضى".

وفي وقت سابق شدد الرئيس الروسي على أن روسيا منفتحة دائما على التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الرعاية الصحية مع الشركاء الأجانب.

كما دعا إلى توحيد الجهود من قبل الدولة والمنظمات الطبية والعلمية وشركات التكنولوجيا لتطوير نظام رعاية طبية يؤدي إلى تحسين كفاءة الوقاية من الأمراض الخطيرة وتشخيصها وعلاجها.

وينعقد منتدى "تقنيات المستقبل" في نسخته الثانية يومي 13 و14 من فبراير، في حدث يهدف لتقديم الحلول والتقنيات العلمية المتطورة في المجال الطبي.

المصدر: RT

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