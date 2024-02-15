"إيرباص" تسجل انخفاضا في صافي أرباحها لعام 2023

أعلنت شركة "إيرباص" انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11% إلى 3.8 مليار يورو (4.1 مليار دولار) خلال عام 2023.

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ورحب غيوم فوري، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان صحفي قائلا: "في عام 2023، سجلت جميع أنشطتنا طلبيات كبيرة ووفينا بالتزاماتنا. وهذه نتيجة رائعة بالنظر إلى تعقيد السياق التشغيلي".

وبعد فشل هدفها المتمثل في تسليم الطائرات في عام 2022، تمكنت الشركة المصنعة للطائرات من تسليم 735 طائرة لعملائها في عام 2023 على الرغم من الصعوبات المستمرة في سلسلة التوريد الخاصة بها لمتابعة تكثيفها. وتخطط لتسليم نحو 800 في عام 2024، وهو عدد الطائرات التي تم تسليمها في عام 2018، قبل أن ينسف الوباء قطاع الطيران.

وحصلت الشركة المصنعة للطائرات أيضا على 2094 طلبا صافيا في العام الماضي، محطمة الرقم القياسي السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2013.

واستفادت "إيرباص" من نجاح طائراتها ذات الممر الواحد من عائلة A320 وطائراتها طويلة المدى من طراز A350. وارتفعت مبيعاتها بنسبة 11٪ لتصل إلى 65.4 مليار يورو.

وحقق قسم الطائرات التجارية نموا بنسبة 15%، ليمثل ما يقرب من 3 أرباع الإيرادات و78% من الأرباح التشغيلية. وارتفعت إيرادات قسم طائرات الهليكوبتر في شركة "إيرباص" بنسبة 4% وإيرادات شركة "إيرباص" للدفاع والفضاء بنسبة 2%.

المصدر:"lexpress"