"كيودو": اليابان فسحت المجال لألمانيا لتصبح ثالث اقتصاد في العالم

أفسحت اليابان المجال لألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2023.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 591.48 تريليون ين في عام 2023 (حوالي 4.21 تريليون دولار).

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كما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2023 بلغ حوالي 4.46 تريليون دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان سينخفض بشكل كبير بسبب ضعف العملة الوطنية، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا على خلفية نمو الأسعار العالمية.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي الألماني من 0.6% إلى 0.3% لعام 2024 ومن 1.2% إلى 1.1% لعام 2025.

المصدر: نوفوستي