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اعتماد الروبل في التعامل التجاري بين روسيا وإيطاليا

مال وأعمال

اعتماد الروبل في التعامل التجاري بين روسيا وإيطاليا
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أطلقت غرفة التجارة الإيطالية الروسية بشكل تجريبي نظاما (آلية) يسمح للشركات الروسية الأعضاء في الغرفة بشراء البضائع الإيطالية المسموح باستيرادها بالروبل.

وجاء ذلك بحسبما ذكره رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية فرديناندو بيلازو لوكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء.

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وقال المسؤول إن فترة الاختبار ستستمر نحو 3 أشهر، ستقرر غرفة التجارة ما إذا كانت ستطلق الآلية لجميع الشركات الروسية. وبحسب المسؤول يبلغ عدد أعضاء غرفة التجارة نحو 250 شركة أغلبها إيطالية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم بالاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف، إن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا، ويستمر حجم التجارة بين الجانبين في الانخفاض.

المصدر: نوفوستي

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