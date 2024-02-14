مزارعون إسبان يتلفون طماطم مغربية

تعرضت شاحنة محملة بالطماطم المغربية لاعتداء من قبل مزارعين إسبان، حيث قاموا بتفريغ وإتلاف الحمولة احتجاجا على الأزمة التي يعاني منها القطاع الزراعي الأوروبي.

وذكرت صحيفة "أيديال" الأربعاء أن الحادثة وقعت على الطريق السريع A-44 في مقاطعة غرناطة في منطقة الأندلس المتمتعة بحكم ذاتي، حيث أغلق المزارعون الطريق السريع، الذي يربط بين جيان وغرناطة، في إطار الاحتجاج.

ويغلق مزارعون إسبان الطرق في جميع أنحاء إسبانيا بالجرارات وذلك لليوم التاسع على التوالي، وقام المحتجون بإغلاق حركة المرور على طريق سريع يربط بين إسبانيا وفرنسا، وكذلك عرقلوا الوصول إلى ميناء تاراغو.

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ويحتج المزارعون في إسبانيا على "المنافسة غير العادلة" مع المنتجات المستوردة من دول "لا تحترم المعايير الأوروبية" على حد تعبير بيان صدر عن اتحاد مزارعين في إسبانيا.

كما يندد المزارعون الإسبان على غرار مزارعين أوروبيين في دول مجاورة بالسياسة الزراعية الأوروبية المعقدة جدا والمعايير المقيدة أكثر مما ينبغي والأسعار المنخفضة جدا على المنتجات.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب