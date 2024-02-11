"بلومبيرغ": مدخول سوناك وأرباحه في عام بلغ 2.23 مليون جنيه إسترليني

كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن بلوغ إجمالي دخله وأرباحه الرأسمالية 2.23 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليون دولار) خلال السنة المالية 2022 - 2023.

ووفق ملخص الإقرارات الضريبية الصادر عن داونينغ ستريت الجمعة، جاء أكثر من ثلثي إجمالي المبلغ من مكاسب رأسمالية قدرها 1.8 مليون جنيه إسترليني، وهي أعلى مكاسب من هذا النوع يحققها سوناك منذ أربع سنوات.

ودفع رئيس الوزراء 508.308 جنيهات إسترلينية ضرائب لهيئة الإيرادات والجمارك، بحسب الملخص.

وشمل دخل سوناك العام الماضي توزيعات أرباح بلغت 276.218 جنيهات إسترلينية، ويرتبط دخله الاستثماري ومكاسبه الرأسمالية جميعها بـ"صندوق استثماري واحد مقره في الولايات المتحدة"، وفقا لشركة الخدمات المالية "إيفلين بارتنرز".

كما أفصح رئيس الوزراء عن أرباح مثل راتبه كعضو في البرلمان والأجور الوزارية إلى جانب الفوائد على الاستثمارات والمدخرات.

وكشف ملخص إقرارات سوناك الضريبية التي تغطي السنوات الثلاث السابقة عن مكاسب رأسمالية، خلال تلك الفترة تبلغ إجمالا 3.76 ملايين جنيه إسترليني.

ومع الإفصاح الأخير يصل هذا المبلغ الآن إلى 5.56 ملايين جنيه إسترليني من المكاسب على مدار السنوات الضريبية الأربع الأخيرة.

وفي الوقت نفسه صدر أيضا ملخص الدخل الخاضع للضريبة لوزير الخزانة جيريمي هنت يوم الجمعة محققا إجمالي أرباح يقدر بـ 416.605 جنيهات إسترلينية بما في ذلك الدخل والأرباح الرأسمالية، مع دفع 117.418 جنيها إسترلينيا ضرائب في المملكة المتحدة للسنة المالية 2022 - 2023.

ويعد سوناك المصرفي الاستثماري السابق أغنى رئيس وزراء في تاريخ إنجلترا، وقد واجهت موارده المالية الشخصية تدقيقا عاما مثلما حدث مع زوجته أكشاتا مورتي ابنة مؤسس شركة البرمجيات الهندية العملاقة "إنفوسيس".

المصدر: "بولمبيرغ"