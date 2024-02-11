السعودية.. افتتاح منشأة "بيترولايت" لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية والصناعية

افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" وشركة "بيكر هيوز" لتكنولوجيا الطاقة منشأة بيترولايت في الجبيل لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية والصناعية.

وكان الافتتاح برعاية ‎وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود وبحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وتعمل منشأة "بيترولايت" السعودية للكيماويات، على زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة من المواد الخام، وتسريع تطوير مهارات التصنيع وقدرات الكوادر البشرية السعودية.

وهو ما سيسهم في رفع نسبة التوطين، كما سيتيح قرب مكان المصنع من العملاء والموردين، التسليم السريع للحلول الكيميائية مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.

المصدر: RT