واردات بعض المنتجات الزراعية الإيرانية إلى روسيا تنمو بنسبة 500%

أعلن رئيس الهيئة الاتحادية لمراقبة صحة الحيوان والنبات في روسيا أن واردات بعض المواد الزراعية مثل البرتقال والخس والفلفل من إيران زادت بنسبة 500% عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

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وقال رئيس الهيئة الفيدرالية لمراقبة صحة الحيوان والنبات في روسيا، سيرغي دانكورت في تصريح له أثناء اجتماع عقد في موسكو مع نائب وزير الجهاد الزراعي وسفير إيران لدى روسيا ورئيس المنظمة البيطرية الإيرانية في موسكو، قال: "لقد حلت المنتجات الإيرانية محل البضائع التي كانت تستوردها روسيا من أوروبا من قبل، مما يدل على الجودة العالية للمنتجات الإيرانية".

ودعا دانكورت إلى تنمية التجارة بين البلدين في مجال المنتجات الزراعية، واعتبر أن "تطوير التعاون في مجال الزراعة يعود بالنفع على شعبي البلدين".

من جانبه كشف نائب وزير الجهاد الزراعي الإيراني، علي رضا بيمان باك، في هذا اللقاء أن "كبار المسؤولين في البلدين ومن بينهم الرئيسان، يؤكدون على توسيع التعاون خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري ولذلك على الجانبين بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف علي رضا بيمان باك أن "توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي يعد خطوة كبيرة في مجال تطوير التجارة، وخاصة تجارة المنتجات الزراعية"، وطلب من الجانب الروسي إزالة العوائق أمام دخول البضائع الإيرانية إلى السوق الروسية.

بدوره أشار نوروزي، رئيس الهيئة البيطرية الإيرانية، إلى المشكلات التي نشأت بالنسبة لبعض مصدري منتجات الألبان الإيرانيين، واقترح أن تقوم وروسيا وإيران بإنشاء مختبرات مشتركة في المناطق الحرة الإيرانية لمراقبة صحة منتجات التصدير الإيرانية داخل البلاد.

وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين البلدين في تشكيل فرق التفتيش والحجر الصحي على الحدود.

المصدر: "إرنا"