ارتفاع سعر الكاكاو إلى أعلى مستوى على الإطلاق

صعدت العقود الآجلة لحبوب الكاكاو مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط مخاوف بشأن المحاصيل في غرب إفريقيا بسبب الجفاف.

وارتفعت العقود الآجلة لحبوب الكاكاو في بورصة نيويورك إلى 5874 دولارا للطن أمس الخميس، وفقا لما أظهرته التداولات. وبذلك تكون أسعار الكاكاو قد تضاعفت منذ بداية العام الماضي.

وقال جاك سكوفيل المحلل لدى "برايس فيوتشرز غروب" للاستشارات: "يشعر التجار بالقلق من حدوث محصول ضعيف، وتدعم هذه المخاوف ظاهرة النينيو التي تهدد محصول الكاكاو في غرب إفريقيا بسبب الطقس الحار والجاف".

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ويوم أمس، حذرت شركة "هيرشي"، إحدى أكبر شركات صناعة الشوكولاتة في العالم، من أن "أسعار الكاكاو المرتفعة ستحد من أرباحها هذا العام".

والنينيو عبارة عن ظاهرة مناخية واسعة النطاق تنطوي على تقلب درجات حرارة المحيطات في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على الغلاف الجوي العلوي.

المصدر: إنترفاكس