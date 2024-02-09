الجزائر تبرم صفقة طاقة مع ألمانيا

وقعت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" عقدا مع الشركة الألمانية "في أن جي هاندل وفيرتريب جي إم بي أيش" يتضمن إمدادها بالغاز الطبيعي على المدى المتوسط.

وتم التوقيع على العقد بين "سوناطراك" والشركة الألمانية، وهي فرع مملوك بشكل كامل للمجموعة الألمانية "في أن جي آ جي" (VNG AG) من طرف ممثلي الشركتين. وتحت إشراف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، ونائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك.

وعبر مدير "سوناطراك"، رشيد حشيشي، عن سعادته بتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذا العقد الهام مع شركة "في إن جي"، الذي يمثل بداية إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، مشددا على وجود إمكانات كبيرة لتطوير هذا التعاون التجاري بشكل أكبر وتوسيعه في المستقبل.

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من جهته أكد المدير العام لشركة "في إن جي" أن "الغاز الطبيعي الجزائري هو منتج هام لضمان أمن الطاقة". لافتا إلى أن شركة "في إن جي" تعتزم إقامة شراكة مع "سوناطراك" على المدى الطويل في مجال الهيدروجين.

وأضاف أن شراء الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب نحو ألمانيا يشكل "تنويعا إضافيا لمحفظة مشتريات "في إن جي".

المصدر: النهار