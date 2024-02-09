لماذا توقف تسعير الذهب في مصر؟

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن تسعير الذهب في مصر قد توقف بسبب عدم الاستقرار في الأسواق نتيجة عدم استقرار أسعار الدولار في السوق الموازية.

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وسجل الغرام أمس الخميس أعلى مستوى له في فبراير بسوق الصاغة وارتفاع بأكثر من 350 جنيها خلال يومين، بالتزامن مع اضطراب في حركة السوق وهدوء سعر المعدن الأصفر في بورصة المعادن الدولية.

وما زال الترقب هو سيد الموقف في تعاملات سوق الصاغة في مصر نتيجة تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية، فيما يبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 3650 جنيها للغرام، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية.

ووفق جريدة المال ، فإن سوق الصاغة تشهد صعوبة في التداولات اليومية نتيجة ثبات سعر غرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 4171 جنيها، وسجل سعر غرام الذهب اليوم عيار 21 عدم تغير بعد ارتفاعه أمس ليبلغ 3650 جنيها.

فيما شهد سعر غرام الذهب عيار 18 استقرارا عند مستوى متراجع ليبلغ 3130 جنيها فى التعاملات، كما واصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مستوياته عند 29200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 غرامات من عيار 21.

المصدر: المال