بشراكة ألمانية.. الجزائر تكشف عن تحضيرها لإنجاز مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب عن التحضير لإنجاز مشروع تجريبي بين بلاده وألمانيا، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة أرزيو في ولاية وهران.

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وقال عرقاب في تصريح مشترك مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الطرفين إن: "خطة عمل قد وضعت بخصوص مشروع تطوير الهيدروجين بين الجزائر والحكومة الألمانية عن طريق فرق تقنية منسقة بين سوناطراك والشركات الألمانية".

وأضاف: تبدأ هذه الخطة بإنجاز مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موقع سوناطراك بأرزيو، بسعة 50 ميغاواط حيث تساهم الحكومة الألمانية في تمويله بـ 20 مليون يورو.

وتابع الوزير: سيتبع هذا المشروع عدة مشاريع أخرى لإنتاج هذه المادة في الجزائر، وتسويقها نحو ألمانيا وأوروبا. عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (Corridor Sud H2)، يضيف الوزير.

وأمس استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، الذي يزور البلاد، وتأتي هذه الزيارة حسب ما أوضحه بيان لوزارة الطاقة والمناجم في الجزائر في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يحمل تسمية "Corridor Sud H2" هو خط أنابيب لنقل الهيدروجين بطول 3300 كيلومتر، يربط بين شمال إفريقيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا.

ويهدف المشروع إلى توفير طاقة الهيدروجين المتجددة المنتجة في الجزائر للسوق الأوروبية ويتوقع أن تصل طاقته إلى 4 ملايين طن سنويا بحلول العام 2030، وفق ما أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية

ويستفيد المشروع من قدرة النقل الكبيرة التي توفرها البنية التحتية الحالية، المتمثلة في أنابيب نقل الغاز الممتدة من الجزائر إلى القارة الأوروبية عبر تونس وإيطاليا.

المصدر: صحيفة "الشروق"