مداهمة مكاتب عملاق الاتصالات "هواوي" في فرنسا للاشتباه بارتكابها مخالفات

أفاد مصدر قضائي الخميس بأن مكاتب شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات تعرضت للمداهمة في فرنسا هذا الأسبوع للاشتباه بارتكابها مخالفات تنتهك القانون.

وقال المصدر إن المداهمة أتت في إطار تحقيق أولي فتحته النيابة المالية الفرنسية.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى عن التحقيق الذي يطال الشركة التي تقع مكاتبها في بولوني-بيانكور، خارج باريس.

وتشمل المخالفات جرائم فساد واستغلال نفوذ.

افتتحت هواوي مكاتبها في فرنسا عام 2003، وهي الآن تدير ستة مراكز أبحاث ومركز تصميم عالمي في البلاد.

وتقوم شركة الاتصالات الصينية العملاقة حاليا ببناء مصنع في الألزاس شمال شرق فرنسا هو الأول خارج الصين لإنتاج معدات لشبكات الاتصالات وخصوصا الجيل الخامس.

وتستحوذ هواوي على نحو 20 في المئة من سوق الاتصالات في فرنسا.

ووجدت الشركة الصينية العملاقة نفسها في قلب مواجهة حادة بين الصين والولايات المتحدة، فقد حذرت واشنطن من أن معدات هواوي قد تستخدم لأغراض التجسس الحكومي، الأمر الذي تنفيه الشركة.

وفي يونيو من العام الماضي، حذرت المفوضية الأوروبية من أن شركة هواوي وعملاق اتصالات صيني آخر هو "زد تي إي" يشكلان خطرا على أمن الاتحاد الأوروبي.

ودعا مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون الدول الأعضاء ومشغلي شركات الاتصالات إلى استبعاد معدات هواوي و"زد تي إي" من شبكات الهاتف المحمول الخاصة بهم.

المصدر:ا ف ب