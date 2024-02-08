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الكرملين: روسيا والصين حققتا هدفا بـ200 مليار دولار قبل الموعد المحدد

مال وأعمال

الكرملين: روسيا والصين حققتا هدفا بـ200 مليار دولار قبل الموعد المحدد
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أشاد رئيسا روسيا والصين بالعلاقات التجارية بين البلدين، وأشارا إلى أن التجارة الثنائية تجاوزت 200 مليار دولار قبل الموعد المستهدف ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 227.7 مليار دولار.

وأفاد الكرملين، في بيان نشر اليوم عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، بأن التجارة الثنائية تجاوزت الهدف الذي حدده القائدان قبل عام من الموعد المحدد.

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وبحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية فقد ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين في الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي بنسبة 26.7% ليصل إلى مستوى قياسي عند 218.17 مليار دولار، وبذلك يكون الهدف الذي حدده رئيسا البلدين للعام 2024 قد تم تحقيقه قبل الموعد المحدد.

وفي الفترة المذكورة صدرت الصين بضائع بقيمة 100.33 مليار دولار إلى روسيا بزيادة قدرها 50.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فيما صدرت روسيا بضائع إلى الصين بقيمة 117.84 مليار دولار بزيادة نسبتها 11.8%.

وفي نوفمبر الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

المصدر: برايم

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