في أول مؤتمر صحفي.. رئيس المركزي التركي الجديد يحدد السياسة النقدية للمنظم

شدد رئيس المركزي التركي فاتح قره هان على مواصلة سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات ​​التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف وأكد أنه لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قره هان بالمركز الإداري للبنك المركزي بالعاصمة أنقرة، وهو المؤتمر الأول منذ توليه منصبه الجمعة الماضي، للتعريف بتقرير التضخم الأول للعام الجاري.

وعن توقعات التضخم أشار قره هان إلى أن البنك أبقى توقعات التضخم لنهاية عام 2024 عند 36 بالمئة، وتوقعات نهاية عام 2025 عند 14 بالمئة، وتوقعات نهاية عام 2026 عند 9 بالمئة، كما ورد في التقرير السابق للبنك المركزي.

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أما الأهداف متوسطة المدى للتضخم في تركيا، فتوقع قره هان أن تستقر عند مستوى 5 بالمئة.

وعن معدلات الفائدة قال: "سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع".

وستصل معدلات التضخم بحسب قره هان، لذروتها في نهاية مايو/أيار ثم تبدأ بالانخفاض بشكل متسارع.

وأوضح: "بعد شهر مايو سوف ندخل في فترة انخفاض التضخم، وسنشهد انخفاضًا سريعًا في معدلات التضخم الرئيسي السنوي".

وتابع: "سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة طالما كان ذلك ضروريًا، وسنراقب سير التضخم واقترابه من النطاق المتوقع".

المصدر: الأناضول